Patto di stabilità, l’Italia avrà più soldi? Confindustria: “Li investa innanzitutto per le infrastrutture”

“Cambiare il Patto di stabilità sarà un aiuto per rilanciare l’economia e le imprese, perché lo Stato potrà permettersi una maggiore spesa per gli investimenti che dovrà concentrare prima di tutto nelle infrastrutture che possono diventare un volano per tutta la nostra economia. C’è così tanto da fare: porti,aeroporti e autostrade. Non solo costruirne di nuovi, ma intendo anche la manutenzione ordinaria che non si riesce più a fare”. A dirlo, in una intervista alla Stampa, è Marco Bonometti, presidente di Confindustria Lombardia, che parlando della possibilità che cambino le norme dell’unione europea, ha invitato a dare la precedenza assoluta alla connessione del paese, oltre che alla creazione di “un piano di investimenti per rimettere al centro l’impresa manifatturiera puntando, puntando, più in generale, “su innovazione tecnologica, nella ricerca e sviluppo e soprattutto nella formazione, come fanno Stati Uniti e Cina”.