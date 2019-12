Contrabbando di gasolio, fermato un altro camion con 27mila litri “senza accisa”

Ancora un caso di contrabbando di gasolio, a conferma che sono probabilmente milioni i litri di carburante gestito da organizzazioni criminali che evadono l’accisa, con la complicità di gestori di distributori disposti a partecipare all’affare, di autisti e imprese disposte a correre il rischio pur di fare un pieno scontato e complice anche l’assenza di controlli adeguati, resi possibili solo con l’aumento, da parte del Governo, dell’impiego di forze dell’ordine dedicate a questa opera di controllo e contrasto. Il nuovo sequestro è avvenuto a Napoli dove gli uomini del comando provinciale della Guardia di finanza hanno fermato un autoarticolato con 27mila litri di gasolio in evasione di accisa, proveniente dalla Polonia. Il camion, che trasportava numerosi bulk, contenitori in plastica della capienza di 1.000 litri contenenti liquidi, è stato intercettato vicino alla barriera autostradale di Napoli Nord dove i due autisti entrambi di 40 anni, e cittadini polacchi, sono stati fermati e accompagnati in caserma per essere denunciati alla Procura della Repubblica per il reato di sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sugli oli minerali.