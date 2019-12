Verrà tolta la licenza al tassista che ha aggredito un cliente all’aeroporto di Fiumicino

I responsabili del dipartimento Mobilita’ e trasporti di Roma Capitale hanno avviato le pratiche per la revoca della licenza nei confronti del tassista che la scorsa settimana ha aggredito a pugni un cliente appena fuori dall’aeroporto di Fiumicino. “Quanto accaduto e’ intollerabile. Gli uffici di Roma Capitale hanno agito tempestivamente nei confronti del responsabile di questa brutale aggressione. Deve essere chiaro che chi si macchia di questi crimini viene punito. Anche in questo caso non faremo sconti a nessuno”, ha dichiarato il sindaco di Roma Virginia Raggi, spiegando che nell’area di Fiumicino, in questi ultimi mesi, sono stati aumentati i controlli della Polizia locale e che l’amministrazione pubblica continuerà a incrementare i presidi nell’area per contrastare l’abusivismo o pratiche scorrette e illegali”. Chi sbaglia paga”, ha tagliato corto l’assessore alla Citta’ in Movimento, Pietro Calabrese. L’Ufficio contenzioso taxi, dopo aver ricevuto la trasmissione degli atti da parte della Polizia di frontiera area Fiumicino, ha già provveduto alla sospensione cautelare, pari a 30 giorni, della licenza, “anticamera” della revoca definitiva della licenza.