Traghetti più cari per i camion da gennaio: servirà a pagare il gasolio con meno zolfo

A partire dal 1° gennaio 2020 entrerà in vigore un nuovo regolamento europeo che imporrà una riduzione globale delle emissioni di CO2 attraverso l’uso di carburanti, quali il gasolio, contenenti basse concentrazioni di zolfo. Questo significa che se sino a oggi le compagnie di navigazione hanno potuto utilizzare nel Mediterraneo un carburante contenente fino al 3,5% di zolfo, con l’inizio del nuovo anno saranno obbligate a usare un carburante più costoso contenente solo lo 0,5% di zolfo. A ricordarlo sono i responsabili del Gruppo Grimaldi evidenziando come la direttiva, sebbene abbia lo scopo di salvaguardare l’ambiente, “avrà un impatto economico significativo sui costi di trasporto nell’area euro mediterranea”. “Il Gruppo Grimaldi sostiene pienamente il nuovo regolamento emanato dall’Imo (International maritime organization) che comporterà una riduzione significativa dell’inquinamento atmosferico causato dallo zolfo e ha messo in atto azioni finalizzate al contenimento delle emissioni attraverso una politica di investimento di oltre 300 milioni di Euro volta all’installazione di scrubber (grandi depuratori) per la maggior parte della flotta”, si legge in un comunicato firmato dalla direzione commerciale della compagnia. “Sia la purificazione sia l’uso di carburante con un basso contenuto di zolfo, comportano costi aggiuntivi importanti a carico della Compagnia. Il nostro Gruppo ha sostenuto costi extra che si sommano ai costi fissi accresciuti ulteriormente a causa di molteplici miglioramenti nei servizi, quali il rinnovamento della flotta e l’utilizzo di nuove tecnologie per la salvaguardia ambientale come le batterie a litio e scrubber. Per quanto sopra esposto, al nolo mare sarà aggiunto un supplemento zolfo. L’extra costo sarà comunque moderato rispetto a quelli medi annunciati – previsti nei mercati di riferimento. L’Environmental Sulphur Surcharge IMO 2020 sarà calcolato per tutti i veicoli rotabili pieni-vuoti e verrà applicato quale supplemento per metro lineare. In risposta al regolamento Imo sulle emissioni di CO2 e al fine di continuare a garantire standard elevati per i nostri servizi, il Gruppo Grimaldi introdurrà a partire dal 1° gennaio 2020 un Environmental Sulphur Surcharge Imo 2020 per i veicoli sia pieni sia vuoti. ll Gruppo Grimaldi lavora da sempre con l’obiettivo di abbattere le emissioni e di rendere il trasporto sempre più sostenibile; pertanto ci preme sottolineare che tale adeguamento andrà a coprire solo parzialmente gli extra costi sostenuti”.