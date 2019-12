Riorganizzazione dei porti, occorre un sottosegretario che se ne occupi a tempo pieno?

Se il ministro alle Infrastrutture e ai trasporti è in grado di poter seguire in maniera adeguata le politiche portuali e della logistica lo faccia, strutturando l’organizzazione, facendo funzionare la conferenza nazionale e seguendo costantemente tutte le questioni aperte, che sono molte. Altrimenti deleghi un sottosegretario che a tempo pieno segua le politiche portuali e della logistica. È questo il messaggio “inviato” al ministro Paola De Micheli da Luigi Merlo, presidente di Federlogistica – Conftrasporto, all’indomani della marcia indietro sulla tassa sui container, avvenuta “grazie anche al fatto che Federlogistica – Conftrasporto ha segnalato tempestivamente la cosa”. Un dietrofront accolto positivamente dall’esponente di Conftrasporto che però ha voluto sottolineare come quanto accaduto resti “comunque un campanello d’allarme. E la la dimostrazione viene dall’assurdo provvedimento che introduce la Robin Tax per i concessionari portuali, articolo 18, ma anche, ancor più assurdo, per gli articoli 16. Un provvedimento che Luigi merlo ha definito iniquo e discriminante “perché i canoni sulle concessioni portuali in Italia sono disomogenei a causa del fatto che il ministero dei Trasporti non ha mai emanato l’apposito regolamento e non sono stati resi omogenei i canoni. In questo modo a essere penalizzati saranno ancor di più coloro che pagano già di più. Questo accanimento sulla portualità non ha precedenti e sarebbe interessante capire gli ispiratori di provvedimenti suicidi come questi”. L’ ultimo sos lanciato dal presidente di Federlogistica – Conftrasporto, riguarda il”preoccupante silenzio sui provvedimenti che devono essere emanati, relativi allo spazio marittimo che, se non ben concepiti, potrebbero avere impatti rilevantissimi su tutta la Blue economy”. Tutto in attesa di “una costante regia della politica portuale da parte del Mit per evitare le periodiche intromissioni di altre dicasteri”. Con “regista” lo stesso ministro o,appunto, un sottosegretario che a tempo pieno segua le politiche portuali e della logistica.