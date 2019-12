Le imprese di Conftrasporto pronte a schierarsi al fianco del ministro De Micheli contro l’Austria

Le imprese di trasporto rappresentate da Conftrasporto sono pronte a schierarsi al fianco del ministro alle Infrastrutture e ai trasporti Paola De Micheli per sostenere ogni iniziativa utile per contrastare la decisione dell’Austria di limitare il transito al Brennero ai tir italiani carichi di nostre merci destinate al mercato europeo. A confermarlo, in un comunicato stampa, è il vicepresidente di Conftrasporto e Confcommercio Paolo Uggé, che dopo aver espresso l’apprezzamento delle associazioni per le dichiarazioni fornite dal ministro dei Trasporti Paola De Micheli durate la question time in Parlamento sul caso Brennero, oltre che sugli interventi da attuare per rendere sicure le infrastrutture del Paese, definendo “senz’altro positivo l’annuncio di stanziamenti per far fronte a interventi manutentivi per strade e ponti”, ha confermato il no, durissimo ai divieti austriaci. “Se il governo austriaco non sospenderà la propria decisione sull’introduzione degli ostacoli alla circolazione dei mezzi pesanti, e se soprattutto la Commissione europea se la prenderà comoda, come ha peraltro già fatto fino a oggi, come intende intervenire il governo italiano?”, scrive Paolo uggè. “Il ministro ha annunciato che il Governo si riserva ogni iniziativa a difesa della nostra economia. Bene: sappia sin da ora che le imprese di trasporto rappresentate da Conftrasporto sono pronte a sostenere ogni iniziativa utile”.