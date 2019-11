De Micheli: “Italia hub naturale nel Mediterraneo, rilanciare i porti è una priorità assoluta”

“Siamo un Paese che ha due terzi dei suoi confini rappresentati da coste, siamo un hub naturale nel Mediterraneo. Per me la portualità è una priorità assoluta nel lavoro che stiamo svolgendo”. Ad affermarlo è stata il ministro per le Infrastrutture e i Trasporti Paola De Micheli che parlando del ruolo dei porti in Italia ha sottolineato come ”il potenziamento del canale di Suez porterà le merci nell’Italia debba essere competitiva con i grandi Porti del Nord Europa che risultano in questo momento essere più competitivi di noi”.