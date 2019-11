Il maltempo isola l’Italia. Il Brennero è la sola valvola di sfogo ma l’Austria ci vieta di usarla

Il maltempo che ha portato alla chiusura in entrambe le direzioni dell’A26 e dell’A6, bloccando di fatto il NordOvest, dalla Liguria al Piemonte, rischia di isolare completamente i traffici di merci dall’Italia verso l’Europa se il nostro Paese non potrà avere come “valvola di sfogo” il valico del Brennero. Unica alternativa rimasta a un vero e proprio isolamento, ma “vietata” dai contingentamenti imposti dall’Austria. Divieti che il mondo dell’autotrasporto chiede a gran voce al ministro Paola De Micheli di far togliere, “rappresentando il 2 dicembre, nel corso dell’incontro che avrà a Bruxelles con la Commissaria europea ai Trasporti, la drammaticità nella quale il nostro Paese si trova, specie in un momento in cui la fluidità al valico del Brennero è determinante”, come si legge in una lettera inviata proprio al ministro Paola De Micheli da Confcommercio – Conftrasporto. Continua a leggere→