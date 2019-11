“Di Maio ripropone la revoca delle concessioni? Se questa é la scelta che ha individuato spieghi anche come e quando verrà attuata? Dopo due anni che governa ci puo’ far sapere se ha in mente una proposta concreta per governare il sistema autostradale?”.A domandarlo, attraverso un messaggio su Twitter, è Raffaella Paita, capogruppo di Italia Viva in Commissione Trasporti alla Camera, a proposito del post su Facebook di Luigi Di Maio sul crollo del viadotto dell’autostrada A26.