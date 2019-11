Il maltempo isola l’Italia. Il Brennero è la sola valvola di sfogo ma l’Austria ci vieta di usarla

Il maltempo che ha portato alla chiusura in entrambe le direzioni dell’A26 e dell’A6, bloccando di fatto il NordOvest, dalla Liguria al Piemonte, rischia di isolare completamente i traffici di merci dall’Italia verso l’Europa se il nostro Paese non potrà avere come “valvola di sfogo” il valico del Brennero. Unica alternativa rimasta a un vero e proprio isolamento, ma “vietata” dai contingentamenti imposti dall’Austria. Divieti che il mondo dell’autotrasporto chiede a gran voce al ministro Paola De Micheli di far togliere, “rappresentando il 2 dicembre, nel corso dell’incontro che avrà a Bruxelles con la Commissaria europea ai Trasporti, la drammaticità nella quale il nostro Paese si trova, specie in un momento in cui la fluidità al valico del Brennero è determinante”, come si legge in una lettera inviata proprio al ministro Paola De Micheli da Confcommercio – Conftrasporto. “L’isolamento del NordOvest, dalla Liguria al Piemonte (e non solo), sta moltiplicando a dismisura le richieste di intervento da parte delle imprese di trasporto, che chiedono almeno che la linea del Brennero sia liberata da qualsiasi ostacolo alla libertà di circolazione”, spiega Paolo Uggè, vicepresidente di Conftrasporto e Confcommercio, “allentando una situazione che rischia altrimenti di generare un danno notevolissimo in un periodo, con le festività di Natale alle porte, nel quale il traffico si incrementa. Un danno che il ministro conosce bene, pari a 170 milioni di euro per ogni ora persa, ai quali si aggiungono i 200 milioni persi in termini di competitività del sistema produttivo. Un danno subito dalle nostre imprese al Brennero, al quale si aggiunge non solo quello provocato dal maltempo, ma anche il ‘carico da novanta’ dei lavori che prevedono la chiusura del Bianco e le operazioni di manutenzione al Frejus. Il 2 dicembre””, conclude Paolo Uggé, “il ministro sarà a Bruxelles per incontrare la nuova commissaria europea ai trasporti e fra i temi che affronteranno ci sarà anche la questione dei divieti al Brennero che il governo austriaco-tirolese ha deciso di introdurre nei confronti delle merci italiane che debbono uscire da quel confine. Siamo sicuri che, nel corso dell’incontro con la Commissaria europea ai Trasporti, il ministro Paola De Micheli saprà rappresentare la drammaticità nella quale il nostro Paese si trova, specie in un momento in cui la fluidità al valico del Brennero è determinante”.