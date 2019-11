Autostrade gratis in Liguria? C’è chi le chiede fin dal crollo del Ponte Morandi

Il Governatore della Liguria Giovanni Toti chiede il pedaggio gratuito sulle autostrade della Liguria? C’è chi lo aveva già chiesto, e da molto tempo. Ad affermarlo è la stessa persona che l’aveva chiesto: Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato. “Fa piacere che il governatore della Liguria chieda oggi ciò che era dovuto e ho chiesto prima e dopo la tragedia del Ponte Morandi: la gratuità del pedaggio sulle autostrade della Liguria. L’ho fatto con una proposta di legge nella primavera 2018, emendamenti, interrogazioni e ordini del giorno anche accolti dal governo Lega-5Stelle”. Ha affermato Giorgio Mulè. “Ho anche sollecitato e ricevuto conferma da Aiscat (l’associazione dei concessionari autostradali) sulla loro disponibilità ad accogliere la proposta. È mancato il governo, prima gialloverde e oggi giallorosso: non mi ha sorpreso prima e non mi sorprendo adesso. Che oggi si aggiunga la voce della Regione a sostegno della proposta mi lusinga, per quanto mi riguarda continuerò a battere su questo testo già domani in Aula alla Camera in occasione del Question Time quando avrò la possibilità di confrontarmi con il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti”.