Un polo logistico nell’area dell’ex zuccherificio. Il finale più dolce per l’area dismessa di Bondeno

Avrà un finale “dolce” la storia dell’ex zuccherificio di Bondeno, nel Ferrarese: il Gruppo Bertani Trasporti, sede a Castiglione delle Stiviere (Mantova), ha infatti dato seguito al preliminare di acquisto del terreno e l’ex insediamento produttivo verrà trasformato in un polo della logistica. A confermarlo sono due articoli pubblicati dai quotidiani Nuova Ferrara e Resto del Carlino. Il colosso della logistica, che si occupa principalmente di trasporto di vetture, utilizzerà lo spazio sfruttando il collegamento con la vicina stazione ferroviaria, una linea che può garantire un rapido collegamento sull’asse che comprende il porto di Ravenna e il Brennero. “Vogliamo rivolgere un ringraziamento agli amministratori comunali per la collaborazione in tutti gli aspetti burocratici legati al progetto d’insieme, elemento affatto scontato quando ci si insedia in una nuova realtà.”, ”, ha commentato Sergio Bertani, che assieme ai familiari guida l’azienda nata a metà degli anni Venti del ‘900 “ ‘intenzione del nostro gruppo è quella di creare a Bondeno un polo logistico di interesse nazionale e stiamo lavorando per questo”. L’area, dismessa e bonificata una dozzina di anni fa, ha un’estensione di 574mila metri quadrati: negli accordi l’Amministrazione comunale ha previsto misure per mitigare l’impatto ambientale e acustico del nuovo insediamento, vicino al centro storico