Controllo delle emissioni delle auto, c’è un sistema così efficiente da meritare un premio

I migliori progetti meritano un premio. Ed è quanto puntualmente accaduto per il progetto per il controllo delle emissioni degli autoveicoli attraverso il monitoraggio delle percorrenze, dell’uso effettivo e dello stile di guida adottato realizzato da LoJack Italia, società del Gruppo CalAmp leader nelle soluzioni telematiche per l’Automotive e nel recupero dei veicoli rubati, che si è vista assegnare il premio Le Fonti Awards® come “Soluzione telematica” d’eccellenza del 2019 nella categoria “Mobility”. Un riconoscimento attribuito “per essere una realtà innovativa nel campo della mobilità, per fornire soluzioni all’avanguardia e per essere partner della Regione Lombardia nel progetto MoVe-In, MOnitoraggio dei VEicoli Inquinanti, finalizzato al monitoraggio dei veicoli inquinanti attraverso le proprie tecnologie”. La consegna del premio si è tenuta nel corso della consueta cerimonia tenutasi a Milano a Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana, con la selezione dei pcabdidati avvenuta sulla base delle indicazioni fornite dalla redazione del Gruppo Le Fonti e dal Comitato scientifico. “Abbiamo ricevuto con orgoglio questo prezioso riconoscimento”, ha commentato Maurizio Iperti , amministratore delegato di LoJack Italia e VP LoJack Europa, ““che conferma, una volta di più, l’innovazione delle nostre soluzioni telematiche, a supporto di una mobilità che coniughi sicurezza con sostenibilità ambientale e attenzione ai costi”.