Sei rinforzi per la Motorizzazione in panne. Ma nessun vincitore del concorso accetta l’incarico

Sei rinforzi, fra ingegneri e personale amministrativo. Avrebbero dovuto prendere servizio alla Motorizzazione civile di Bergamo ormai in panne da quasi due anni, proprio per carenza di personale, con attese di mesi per poter fare la revisione di un mezzo pesante, uno di quelli, per intenderci, che servono per lavorare, non per andare a passeggio. Ma negli uffici non si è visto nessuno. Il motivo? Dopo aver vinto il concorso e aver saputo la destinazione hanno declinato l’offerta preferendo altre soluzioni, Con in risultato che lo smaltimento delle pratiche negli uffici invece di accelerare ha ulteriormente frenato anche perché nel frattempo, l’organico si è ulteriormente ridotto causa pensionamenti. Una situazione denunciata dalle pagine del quotidiano L’Eco di Bergamo da Fabio Biava, titolare dell’omonimo studio di pratiche automobilistiche e consulente di Fai Bergamo, allarmato in particolare per le ripercussioni che tutto questo potrebbe avere sulla sicurezza stradale. Ma anche dubbioso sul fatto che una soluzione a breve possa giungere dal ricorso a professionisti privati nelle officine: “la Regione Lombardia deve dare il via libera dopo di che occorrerà fissati i criteri per individuare il personale, organizzare i corsi di formazione per abilitarli”, ha commentato Fabio Biava. Serviranno altri mesi, a essere ottimisti…