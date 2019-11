Confcommercio: “Il ministro ha preso la strada giusta. Ora prosegua su sicurezza e pagamenti”

“Aver ristabilito con cadenza mensile un confronto a livello politico che era stato interrotto da alcuni anni, aver mantenuto le risorse strutturali per la categoria scongiurando i tagli previsti in tema di rimborsi sulle accise e aver incrementato il sostegno agli investimenti per la sicurezza e l’ambiente, che consentiranno di rinnovare il parco circolante dei mezzi pesanti sostituendoli con veicoli più sicuri e meno inquinanti, sono tre obiettivi di rilievo raggiunti. Ora, dopo questi primi, significativi risultati, Confcommercio, con la Fai, la federazione degli autotrasportatori italiani, si prepara a partecipare ai tre tavoli che affronteranno questioni più ampie come il rispetto delle regole: dai tempi di pagamento alle imprese ai costi della sicurezza”. Ad affermarlo è il vicepresidente di Confcommercio e Conftrasporto, Paolo Uggè, che all”indomani dell’incontro con il ministro Paola De Micheli, concluso con la sospensione del fermo dei Tir , ha voluto esprime l’apprezzamento proprio al titolare del dicastero per le Infrastrutture e i trasporti “per la parola mantenuta rispetto a quanto annunciato nel primo incontro con le associazioni dell’autotrasporto”. Augurandosi che “ nel passaggio parlamentare si tenga il punto sugli impegni assunti con la categoria”, Paolo Uggè ha annunciato che il prossimo passo, “dopo ciò che sta avvenendo all’ex Ilva e considerate le conseguenze anche nel settore dei trasporti, sarà la costituzione di un tavolo nazionale sui temi della siderurgia al ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture”.