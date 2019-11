Zes, le aree economiche speciali per attrarre imprese “vietate” a trasporto e logistica

Zes, ovvero zone economiche speciali. Aree nate per incentivare, attraverso aiuti e sburocratizzazione delle procedure, l’insediamento di imprese e attività, come accaduto, per esempio, in Polonia dove le nuove aree hanno attratto investimenti per miliardi di euro. Aree (e opportunità) vietate però al mondo dei trasporti e della logistica, come ha confermato il segretario generale di Conftrasporto Pasquale Russo, ospite su radio 24 di Container, trasmissione condotta da Massimo De Donato. “Imprese di autotrasporto e logistica che non possono insediarsi nelle Zes perché la normativa italiana prevede un divieto per questi operatori per insediarsi”, ha denunciato Pasquale Russo, sottolineando come nel nostro Paese questo nuovo progetto non abbia una reale possibilità di attrarre imprese, come capitato in tante altre parti del mondo, creando veri e propri distretti a ridotto dei porti.