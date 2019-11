Fumata nera per lo sciopero dell’autotrasporto. La decisione rinviata al 19 novembre

Fumata nera sul possibile fermo nazionale dell’autotrasporto. La presidenza dell’Unatras, riunitasi a seguito dell’incontro avuto oggi con il ministro per le Infrastrutture e i trasporti Paola De Micheli, ha infatti deciso, “in considerazione degli impegni annunciati”, di non avviare le procedure per la protesta proclamata a fine ottobre ma di “proseguire la trattativa con il ministro nella giornata di martedì 19 novembre. Al termine del nuovo incontro di martedì 19 “, si legge nello scarno comunicato, “se non ci saranno le risposte concrete oggi anticipate dall’onorevole De Micheli, Unatras procederà all’avvio delle procedure per l’effettuazione del fermo nazionale dei servizi di autotrasporto”.