Riordino dei ministeri: la strada presa per quello dei Trasporti porterà solo a complicare le cose

“Invece di percorrere una strada che semplifichi e metta ordine nelle competenze dei vari ministeri si va nella direzione opposta, creando solo confusione, come dimostra il caso del dicastero delle Infrastrutture e Trasporti dove si sovrappongono in modo surreale organismi di controllo. Questo decreto legge crea confusione, siamo di fronte a un rompicapo a dimostrazione dell’affaticamento, diciamo così, che attraversa la vita del governo”. A bocciare clamorosamente il decreto per il riordino dei ministeri è stata la senatrice di Forza Italia Fiammetta Modena, che intervenendo in Aula nella discussione ha puntato l’indice in particolar modo contro il ministero guidato da Paola De Micheli, denunciando come i nuovi organismi di controllo “non faciliteranno l’efficienza e l’efficacia del lavoro che serve al Paese in un settore cruciale. “Noi di Forza Italia non criticheremo e basta, proporremo vari emendamenti per cercare di correggere un provvedimento che così come è stato esitato, giudichiamo molto sbagliato”, ha concluso Fiammetta Modena annunciando battaglia anche a favore degli uomini delle forze dell’ordine ai quali non vengono ancora pagati gli straordinari.