Vampiri? Zombie? Macché: ecco il travestimento di Halloween che ha spaventato gli automobilisti

Travestirsi da zombie, da vampiri, da bambola assassina? Tutte ottime scelte per mettere paura ad amici e conoscenti, ma anche perfetti sconosciuti, magari dei passanti incrociati sul marciapiedi, la notte di Halloween. Per terrorizzare gli automobilisti di passaggio, invece,meglio cambiare genere. Per esempio travestendosi da Autovelox e piantandosi sul ciglio di una strada trafficata. Come ha fatto un “simpaticone” che a San Marino, nella frazione di Murata, ha fatto vivere attimi di autentico panico a decine di automobilisti che all’improvviso, si sono ritrovati un autovelox dove non l’avevano mai visto. E che magari proprio per questo stavano superando ampiamente il limite di velocità, considerato anche l’orario. Panico alimentato anche dal flash cheli ha illuminati al loro passaggio e che il protagonista dello scherzo azionava con ua torcia a luce bianca nascosta sotto il travestimento. Tutto pensato nei minimi dettagli, e sono stati in molti, nella fretta, nell’oscurità e colti di sorpresa a non far caso alle gambe (coperta da un paio di pantaloni scuri per mimetizzarsi nella notte) che sorreggevano l’autovelox…..Per diversi automobilisti tornare a casa e scoprire, navigando sui social, che era uno “scherzetto” è stato un momento davvero …dolcetto.