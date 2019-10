Tir stranieri “fuorilegge” in arrivo dal Brennero: finalmente l’Italia inizierà a controllarli

Dalla prossima primavera i Tir in ingresso in Italia attraverso il valico del Brennero saranno controllati per tutelare l’autotrasporto italiano contro una sempre più diffusa concorrenza sleale dei vettori straniera. La stazione di controllo, attiva 24 ore su 24 dedicata ( dotata di tutti gli strumenti come pese, sistema di controllo di assetto e frenata, sistema di controllo dei fumi, fossa di ispezione in grado di garantire un controllo a 360 gradi dei mezzi pesanti in ingresso in Italia) sarà allestita alla barriera del Brennero dove verranno indirizzati mezzi in ingresso in Italia ritenuti da verificare sulla base di un “controllo preventivo” effettuato qualche chilometro più a nord grazie a un “occhio” elettronico. Ad annunciare l’iniziativa, prima “risposta concreta” alle numerose richieste avanzate da tempo dalla categoria, sono stati i responsabili di Autostrada del Brennero SpA, nel corso di un incontro con i dirigenti della Polizia stradale. “Un’iniziativa che apprezziamo e che ci auguriamo possa contribuire all’individuazione di quei furbi chi si fanno beffa delle regole italiane, sulle spalle degli operatori nazionali”, ha commentato Paolo Brandellero, presidente di Confartigianato trasporto merci Verona, sottolineando come “la concorrenza sleale dei vettori stranieri, secondo l’ufficio studi di Confartigianato, abbia fatto precipitare al 20,2 per cento la quota di mercato degli autotrasportatori italiani nel trasporto internazionale delle merci, potendo garantire costi inferiori a fronte di una pericolosa sfida alle regole in tema di sicurezza, lavoro, contratti e legalità”.