Boccia: “Non basta essere bravi nel produrre merci, serve esserlo anche nel trasportarle”

“Non possiamo più essere competitivi solo nelle fabbriche, bisogna esserlo anche fuori e, in questo, il nodo infrastrutturale logistico diventa un elemento strategico per il Paese”. A sottolineare l’importanza non solo di produrre merci ma di farle giungere a destinazione in modo competitivo, è stato il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, che intervenendo al Forum di Pietrarsa “La sfida del mercato Eurasiatico”, in corso a Trieste, ha voluto sevidenziare in modo particolare l’importanza dei porti. A cominciare proprio da quello di Trieste, pedina fondamentale sullo scacchiere per “diventare come Paese un grande hub centrale tra Europa e Mediterraneo aperto a Est e a Ovest”. Con Trieste “ nel ruolo di cerniera a partire dal trasporto marittimo passando per il trasporto ferroviario e quindi arrivando alla logistica, per costruire un Paese competitivo al di là dei cancelli delle fabbriche italiane”.