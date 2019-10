Agghiacciante scoperta su un camion bulgaro: in un container viaggiavano 39 cadaveri

Il carico più agghiacciante che potesse viaggiare su un tir: un carico composto da 39 cadaveri scoperti dentro un container caricato su un camion immatricolato in Bulgaria e arrivato dal Belgio in Gran Bretagna dove è stata fatta la macabra scoperta, in una zona industriale nell’Essex, nel sud-est dell’Inghilterra. Trentanove corpi senza vita, fra cui quello di un ragazzino, ammassati nel container e scoperti grazie alla segnalazione del personale di un’ambulanza. Il conducente del camion, imbarcatosi per l’Inghilterra dal porto di Zeebrugge, un 25enne nordirlandese, è stato arrestato. Il primo ministro Boris Johnson si è detto inorridito.