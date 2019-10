Mattarella: “I trasporti al centro dell’economia”. E applaude la “strada della sostenibilità”

“Il ruolo dei trasporti e della logistica nell’economia nazionale rappresenta un contributo centrale per la competitività del nostro Paese, sia sul piano interno sia sul piano internazionale. La crescita delle attività produttive è ovviamente condizionata dall’efficenza e dalla modernità offerta dagli operatori del settore”. Ad affermarlo non è un “italiano” qualsiasi, ma il “primo degli italiani”: il presidente della Repubblica Sergio Mattarella che in un messaggio inviato a Fabrizio Palenzona, presidente di Conftrasporto, in occasione del Forum internazionale dei trasporti ospitato a Villa d’Este a Cernobbio, dopo aver evidenziato come “la fase di incertezza negli scambi internazionali, unito all’attivazione di misure protezionistiche che innescano a loro volta atteggiamenti di ritorsione rischino di compromettere lo sviluppo dell’economia mondiale”, ha voluto ricordare come “lo sviluppo complessivo di una società è caratterizzato dall’applicazione, in ogni ambito,di standard e obiettivi che si dirigono alla realizzazione di mete comuni” Dimostrando di apprezzare in particolare “l’attenzione posta nell’edizione di quest’anno , al tema della sostenibilità ambientale dunque particolarmente positiva. “