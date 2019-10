Camion e autobus sotto la lente di controllo per sette giorni con l'”operazione Truck & Bus”

Riparte la campagna di controlli straordinari della durata di una settimana che periodicamente vede migliaia di agenti della Polizia stradale di tutta Europa aderenti alla rete Tispol impegnati in controlli “mirati” sui veicoli industriali e autobus, controllando in particolar modo lo stato psicofisico dei conducenti, il rispetto dei limiti di velocità, il rispetto della normativa Adr sul trasporto delle merci pericolose, lo stato di manutenzione dei mezzi. Una campagna, chiamata Truck & Bus , iniziata lunedì 14 ottobre per concludersi domenica 20, che segue quella organizzata dal 22 al 28 luglio 2019 durante la quale gli uomini delle Polizie Stradali di 27 Paesi hanno fermato oltre 200mila veicoli industriali, di cui quasi un quinto (per l’esattezza il 18,2 per cento) non è risultato in regola con le norme, contestando in particolare violazioni delle norme sui tempi di guida, scoprendo numerosi carichi di sovraccarico, ma anche “smascherando” oltre 250 manipolazioni al cronotachigrafo digitale.