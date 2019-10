Fenoglio, il manager premiato per la sua capacità di far viaggiare i mezzi nel futuro sostenibile

“Un autentico leader, in grado di confermare Scania Italia quale leader nel settore dei veicoli industriali e degli autobus; un pioniere nel promuovere la crescita sostenibile dei profitti e per l’attenzione rivolta all’ambiente come nel caso degli autocarri Scania, i primi a viaggiare su un’autostrada elettrica; un manager capace come pochi di valorizzazione le risorse umane attraverso progetti dedicati e a partnership strategiche”. È con queste motivazioni che i responsabili del premio “Le Fonti Sustainability & Communication Awards”, promosso dalla media company “Le Fonti”, hanno riconfermato per il secondo anno consecutivo, Franco Fenoglio, presidente e amministrato delegato di Italscania vincitore del titolo di Ceo dell’anno / Csr / Automotive”. Un premio che Franco Fenoglio ha subito voluto condividere “con tutta la squadra di Italscania e la rete di concessionarie e officine Scania in Italia, un team di persone che lavora costantemente con grande impegno e dedizione”, sottolineando come “il trasporto di beni e persone, vera e propria linfa vitale della crescita economica e dello sviluppo sociale del nostro Paese, giochi un ruolo essenziale nel dare alla luce una società più sostenibile e nel trasformare le promesse collettive in azioni concrete che consentano di accelerare il cambiamento verso un futuro maggiormente sostenibile”.