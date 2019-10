Non perdere la testa, il casco ti salva: riparte la campagna dei familiari di vittime della strada

Non perdere la testa, il casco ti salva la vita”: è questo lo slogan scelto dai responsabili dell’ Aifvs , l’Associazione italiana familiari vittime della strada, per proseguire la continua la campagna di sensibilizzazione sul rispetto delle norme del Codice della strada, con l’obiettivo di ridurre il numero di morti e feriti. “Evitare di uccidere e di uccidersi, questo l’obiettivo del nostro impegno” ha dichiarato il presidente dell’Associazione Alberto Pallotti.”I nostri cari purtroppo non ci sono più, ma possiamo salvare la vita ad altre persone. Vorremmo evitare che altro sangue venga versato sulle strade. Il lancio del terzo spot della campagna, interamente ideata dall’architetto Ester Pizzo, giornalista, progettista e media strategist attenta alle tematiche sociali, intende incentivare i giovani, e non solo, all’uso del casco quando sono alla guida di mezzi a due ruote. Con lo slogan ‘Non perdere la testa, il casco ti salva la vita’, cerchiamo di far comprendere l’importanza di proteggersi il capo dalle pericolosissime lesioni causate dall’urto”.