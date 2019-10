Ricambi per tir falsi: la Guardia di finanza scopre una vera industria e sequestra 20mila articoli

Una vera e propria industria specializzata nella fabbricazione di pezzi di ricambio e accessori falsi per tir, una rete commerciale di vendita nel Nord-Ovest. È una truffa del valore di un milione e mezzo di euro quella scoperta dagli uomini della Guardia di finanza di Torino che hanno sequestrato di oltre 20 mila articoli custoditi in depositi in varie localita’ in provincia di Pavia, Brescia e Vercelli. Quattro le societa’ coinvolte nell’inchiesta con 5 persone che sono state denunciate per vendita di prodotti contraffatti, ricettazione e frode in commercio. L’organizzazione, hanno spiegato gli investigatori, riproduceva gli articoli di alcune delle piu’ note case nazionali e internazionali, tutti destinati al settore dell’autotrasporto pesante: parti di carrozzeria in plastica, lamierati a taglio termico e rivestimenti esterni, profili in alluminio per sponde, barre paraurti posteriori, spoiler cabina, borchie copri-cerchi, kit copri sedili. Articoli che non corrispondevano ai criteri qualitativi degli originali e, di conseguenza, poco sicuri.