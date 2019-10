Camion perde il carico di assi di legno: muore ragazzo di 15 anni, grave la madre

Ci sono moltissimi tipi d’incidenti, con moltissime cause possibili , con responsabilità diversissime tra loro, a volte gravissime, a volte del tutto assenti, senza alcuna colpa di chi l’ha provocato. Incidenti in alcuni casi più facilmente “spiegabili”, in altri meno. Per nulla facile si presenta il lavoro di chi dovrà stabilire le cause dell’incidente accaduto In Valtellina sulla Statale 38 ad Ardenno, in provincia di Sondrio, dove a uccidere uno studente di 15 anni e a ferire gravemente la madre di 52 anni è stata la perdita di un carico di assi di legno che il mezzo pesante stava trasportando e che ha investito la Skoda che lo seguiva sulla quale viaggiavano madre e figlio. Periti che dovranno rispondere innanzitutto a una domanda solo apparentemente semplice, ma in realtà complessissima: quel carico era stato fatto assicurandosi che non potesse essere pericoloso, mettendo in atto ogni procedura perché fosse “sicuro” e, dunque, si è trattato di una fatalità oppure no?