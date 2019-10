Lombardia vietata ai veicoli Euro 3. E l’area B di Milano chiude anche agli Euro 4

Previsioni allarmistiche non credibili, notizie diffuse dagli organi d’informazione secondo le quali tutto il mondo scientifico sarebbe d’accordo sulle cause dell’inquinamento e del surriscaldamento del pianeta mente in realtà moltissimi scienzati la pensano in modo ben diverso. E, ancora, analisi “dimenticate”, come quelle per ricostruire i periodi caldi degli ultimi 10mila anni che in realtà sono stati anche più caldi del periodo presente. È una realtà molto diversa da quella che viene quotidianamente presentata dagli organi d’informazione quella che emerge da un documento sottoscritto da un gruppo di studiosi in materia di clima per promuovere una petizione per “fare chiarezza” in materia di inquinamento e conseguenze climatiche. Continua a leggere→