La (ri)carica dei 201 al primo raduno e-bike in Valseriana: pedalare nel futuro piace e diverte

Pedalare nel futuro piace e diverte. La conferma arriva dalla Val Seriana dove sono stati oltre duecento i bikers al via del primo raduno e-bike che si è svolto sabato 28 e domenica 29 settembre inaugurando un nuovo capitolo nella storia degli eventi sportivi in valle, dopo un’estate che ha visto come protagonisti numerosi progetti dedicati al cicloturismo. Un evento non competitivo, dal sapore comunque della sfida tipico di tutte le novità, che domenica mattina ha visto i bikers invadere letteralmente piazza dell’Orologio, punto di partenza per l’avventura in sella lungo un percorso di 49 chilometri, facendo una prima tappa al parco degli alpini di Castione della Presolana dove al gruppo si sono accodati gli appassionati che hanno optato per il percorso più breve di 30 chilometri. Compattato il gruppo, il primo punto ristoro è stato al Passo della Presolana per poi avventurarsi lungo sentieri e vie che hanno condotto i partecipanti fino ai 1610 metri del Rifugio Pian del Termen, con il tratto più avvincente e più impegnativo del percorso. Un pit-stop rigenerante (una pausa per riprendere energie davanti a un piatto di pasta, ma anche per ricaricare i mezzi alle colonnine di ricarica godendosi la soddisfazione di aver raggiunto questa altitudine un po‘ affaticati ma comunque ancora in forma grazie alla spinta della pedalata assistita, e la “carica dei 201”, come è stato soprannominato simpaticamente il gruppo dei partecipanti, si è rimesso in sella, insieme alle guide che hanno garantito l’assistenza lungo tutto il percorso, per volare verso il traguardo a Clusone, in via San Lucio dove per tutto il giorno è stato allestito il villaggio e-bike con espositori del settore che hanno avuto modo di presentare la propria attività ed esperienza nel settore della ricarica elettrica, con biciclette fra le migliori di gamma, colonnine e altri sistemi di ricarica.

Un villaggio e-bike che ha sabato han animato anche via Donizetti a Castione della Presolana, teatro dell’inaugurazione ufficiale della manifestazione, con il taglio del nastro alla presenza di molte autorità che hanno avuto poi il piacere di testare la bicicletta assistita con un breve tour lungo le caratteristiche vie del paese, dando anche inizio al ricco programma di percorsi guidati organizzati per la giornata ai quali hanno partecipato un centinaio di persone in un clima di festa ma anche di curiosità, in attesa di provare gli ultimi modelli di e-bike presentati nei diversi stand e scoprire le incredibili “sorprese” riservate dalla nuova tecnologia applicata ai pedali. Con qualcuno che ha colto l’occasione per “regalarsi” una nuova bici e molti che hanno invece approfittato per avere dettagli sull’offerta turistica del territorio e sulle proposte delle scuole sci per l’imminente stagione invernale. Il tutto impreziosito dalle esibizioni di bike trial nel bike park dove è stato allestito anche un percorso a ostacoli per i più piccoli. Un vero e proprio successo, dunque, per un’inizitiva che ha fatto capire come il mondo della bicicletta elettrica e della mobilità sostenibile sia una strada da percorrere e da arricchire sempre più con progetti ad hoc che siano da traino per il turismo in ValSeriana, da sempre rivolto a sportivi e amanti della natura.Un “traguardo tagliato vittoriosamente” grazie al lavoro di squadra svolto, dietro le quinte, dai responsabili dei diversi enti coinvolti: le amministrazioni comunali di Castione della Presolana e Clusone, che hanno da subito sostenuto l’iniziativa; gli uffici turistici Turismo Pro Clusone e Visit Presolana; il consorzio Presolana Holidays – Coraltur e soprattutto i privati che hanno abbracciato con passione questo grande progetto, dedicando competenze ed energie per la buona riuscita: Presolana SkieBike, Noleggio C800, EBike Tour, Presolana Monte Pora, GS Marinelli, MTB Parre, Corpo Volontari di Castione della Presolana, Orobie Bike Clusone. L’evento è stato sostenuto dal main sponsor Energy Green oltre che da Scame, Fonti Pineta, Uniacque, Impresa Migliorati, Orobie e Graffidea. Ora il pensiero è già rivolto all’edizione 2020, alla quale i partecipanti hanno già di fatto aderito salutando gli organizzatori con un cordiale “alla prossima….”