Commissione europea ai trasporti, Rovana Plumb dovrà lasciare la guida per conflitti d’interesse?

Rovana Plumb dovrà lasciare la Commissione europea ai Trasporti alla cui guida si è insediata solo poche settimane fa? Potrebbe accadere, così come potrebbe dover lasciare l’incarico anche il suo “collega” Laszlo Trocsanyi (membro della commissione Allargamento e politica di vicinato): secondo la Commissione giuridica del Parlamento europeo, Juri nel gergo comunitario, i due commissari designati dalla Romania e dall’Ungheria hanno infatti “conflitti di interesse che non possono essere risolti” e pertanto non possono

esercitare le loro funzioni come commissari”. A dare la notizia è stata l’eurodeputata Manon Aubry spiegando che nonostante ci siano state “delle pressioni, abbiamo votato molto chiaramente che i due commissari designati non possono esercitare le loro funzioni come commissari”.