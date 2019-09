Autostrade per l’Italia seleziona 50 ingegneri e geometri per i nuovi cantieri a Genova

Cinquanta nuovi dipendenti, da selezionare fra giovani laureati in ingegneria, preferibilmente civili, meccanici, elettronici, ma anche geometri e periti, da inserire nell’organico della Direzione di tronco di Genova attualmente composto da 430 unità, per rafforzare le attività ordinarie ma anche in vista del progetto della Gronda. A “cercarli” sono i responsabili di Autostrade per l’Italia che a partire dal prossimo 10 ottobre avvieranno la ricerca, offrendo, nella quasi totalità dei casi, contratti di lavoro a tempo indeterminato, anche per le figure junior. Ad affiancare Autostrade per l’Italia nella ricerca d ci saranno l’Università di Genova e i principali istituti tecnici del territorio ligure. Le posizioni aperte saranno pubblicate dal 10 ottobre sul sito di Autostrade per l’Italia, nella sezione ”carriere”.