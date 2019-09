Revoca delle concessioni autostradali, Paola De Micheli risponde in diretta a Rai Parlamento

Il futuro della gestione delle Autostrade e di nuove infrastrutture raccontato in diretta tv. L’appuntamento è per le 15 di oggi, con il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento, durante il quale la ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, risponderà alle interrogazioni sugli intendimenti del Governo in merito alla revoca delle concessioni autostradali, presentate da esponenti della Lega, oltre che a quelle relative alla realizzazione del progetto infrastrutturale Gronda di Genova. Al centro del question time anche l’ipotesi di un aumento dei costi del trasporto aereo e l’obbligo di installazione di appositi dispositivi per prevenire l’abbandono di bambini nei veicoli.