Fare il camionista offre un buon stipendio, fa scoprire l’Italia e rimborsa i costi della patente

Uno stipendio elevato, un lavoro dinamico, una prospettiva di crescita personale, la possibilità di vedere l’Italia…. Sono diversi i motivi validi per decidere di diventare autista professionale. O meglio, di “prendere questa strada”, come annuncia la campagna realizzata da Fai Conftrasporto Verona per invitare i giovani a prendere la patente e diventare un autista professionale costruendosi un futuro nel mondo dell’autotrasporto. Un invito impreziosito da un’ ”offerta speciale”: la possibilità di pagare solo un terzo del costo per conseguire la patente, che verrà poi rimborsato dall’azienda dopo l’assunzione. Un’iniziativa, quella adottata dalla Fai veronese, che conferma una volta di più la carenza di autisti professionisti in Italia denunciata a più riprese nei mesi scorsi dalla principale federazione italiana del mondo dell’autotrasporto, che ha avviato diverse iniziative per avvicinare i giovani a questa professione. Chi fosse interessato ad avere ulteriori informazioni sull’iniziativa della fai Conftrasporto di Verona potrà contattare il numero 045 955111 o inviare una e mail a info@faiverona.it.