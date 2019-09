Fare il camionista offre un buon stipendio, fa scoprire l’Italia e rimborsa i costi della patente

Uno stipendio elevato, un lavoro dinamico, una prospettiva di crescita personale, la possibilità di vedere l’Italia…. Sono diversi i motivi validi per decidere di diventare autista professionale. O meglio, di “prendere questa strada”, come annuncia la campagna realizzata da Fai Conftrasporto Verona per invitare i giovani a prendere la patente e diventare un autista professionale costruendosi un futuro nel mondo dell’autotrasporto. Un invito impreziosito da un’ ”offerta speciale”: la possibilità di pagare solo un terzo del costo per conseguire la patente, che verrà poi rimborsato dall’azienda dopo l’assunzione. Continua a leggere→