Sconto del 25 per cento a chi viaggia in tangenziale almeno 21 giorni al mese

Uno sconto del 25 per cento sul pedaggio al raggiungimento del ventunesimo transito effettuato nel corso del mese solare di riferimento, applicato a tutti i transiti effettuati in quel mese: è quanto offre SconTaMi, un’iniziativa della società Milano Serravalle – Milano Tangenziali rivolta ai clienti Telepass che percorrono abitualmente le tangenziali milanesi. Un’agevolazione, mirata a premiare i frequentatori delle tangenziali di Milano, gestita tramite Telepass e attiva dal 1° settembre 2019 applicata ai transiti effettuati presso le singole barriere di Sesto San Giovanni sulla tangenziale Nord, Vimercate sulla tangenziale Est e Terrazzano sulla tangenziale Ovest (per la quota di pedaggio di competenza di Milano Serravalle). La promozione, valida sia per i clienti privati sia per le aziende e applicata a tutte le classi dei veicoli, ha cadenza mensile: alla fine di ogni mese solare il conteggio dei giorni viene automaticamente azzerato. Pertanto, ogni mese, per beneficiare dello sconto è necessario transitare nuovamente più di 20 volte presso la singola barriera. Per accedere alla promozione, valida solo per chi utilizza il Telepass, basterà accedere al sito di Milano Serravalle oppure recarsi presso uno dei “Punti Cortesia” di Milano Serravalle distribuiti sulla rete in concessione in prossimità delle barriere di esazione del pedaggio. Lo sconto verrà applicato direttamente in fattura. Per qualsiasi ulteriore informazioni visitare il sito: https://www.serravalle.it/archivio4_promozioni_0_4089.html