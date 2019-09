Esami di guida, oltre la metà viene cancellata dallo sciopero indetto dalle autoscuole

L’impiegata della scuolaguida vi aveva fissato per mercoledì 19 settembre l’esame di guida? Avete almeno un 50 per cento di probabilità che l’attesissima prova venga annullata. Colpa dello sciopero delle autoscuole indetto in tutta Italia per protestare contro l’introduzione dell’Iva al 22 per cento sulle patenti. A confermare la decisione di protestare sono i responsabili delle associazioni di settore, Unasca e Confarca, prevedendo che una buona metà degli esami in programma presso le autoscuole associate sarà a rischio. “Esprimiamo preoccupazione per il difficile recupero dell’aliquota negli ultimi 5 anni fiscali, e per la sicurezza stradale con il calo drastico delle ore di guida per l’aumento delle tariffe”, hanno commentato i responsabili delle due associazioni.