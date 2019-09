Infrastrutture e trasporti, ecco chi potrebbe affiancare Paola De Micheli alla guida del ministero

Chi affiancherà la neo ministra Paola De Micheli alla guida del dicastero per le Infrastrutture e i trasporti? Alla vigilia della decisione sono diversi i nomi che circolano sia per il “toto viceministro” sia per il “toto sottosegretari”. Tra i candidati per la corsa alla poltrona di vice ci sarebbero Massimiliano Manfredi e Piero De Luca, esponenti del Pd, e il pentastellato Agostino Santillo. Per quanto concerne invece la “griglia di partenza” degli aspiranti sottosegretari nelle prime file il Movimento 5 Stelle avrebbe schierato ben cinque candidati: Michele Dell’Orco, Agostino Santillo, Roberto Traversi, Diego De Lorenzis, Emanuele Dessì e Adriano Varrica.