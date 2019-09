Due milioni di euro per curare i punti più ammalati della rete viaria in Lombardia

“Una prima risposta concreta alla necessità di efficientare la rete viaria, intervenendo in maniera puntuale e diffusa per risolvere una serie di criticità che il territorio ha segnalato”. Così l’assessore alle Infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile della regione Lombardia, Claudia Maria Terzi, ha definito lo stanziamento del valore di 2,15 milioni di euro per una serie di importanti interventi finalizzati alla messa in sicurezza delle strade provinciali deliberato dalla Giunta regionale lombarda su proposta dello stesso assessore. I fondi, derivanti dal Patto per la Lombardia, sono così ripartiti: Continua a leggere→