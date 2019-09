Iva retroattiva sulle lezioni di scuola guida, la Lega chiede di fare subito retromarcia

Una mozione per impegnare il governo a evitare la retroattività dell’applicazione dell’Iva al 22 per cento sulle lezioni di guida, teoriche e pratiche, delle autoscuole, secondo quanto stabilito in questi giorni dalla Corte di giustizia europea. A presentarla alla Camera e in Senato saranno il deputato della Lega Daniele Belotti e la senatrice, sempre leghista, Simona Pergreffi secondo i quali una simile manovra avrebbe “effetti devastanti con rincari assurdi a cascata sulle scuole guida, rincari che farebbero lievitare i costi di teoria fino a 500 euro circa, mentre le lezioni di guida a circa 50 euro”. Secondo i due esponenti della Lega il rischio è che molte scuole guida, con un simile debito economico cui far fronte, possano chiudere i battenti.