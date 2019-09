Viaggiate in auto “dietro” senza allacciare le cinture? L’assicurazione potrebbe non risarcirvi

Ma voi, quando viaggiate in auto sui sedili posteriori, le allacciate le cinture di sicurezza? Nel caso la risposta fosse positiva sappiate che siete la minoranza: nonostante l’uso sia obbligatorio, sancito dall’articolo 172 del Codice della strada, sono infatti ancora moltissimi gli italiani che trasgrediscono la norma; più di 1 su 2. Per la precisione il 55,9 per cento, come emerge dall’indagine commissionata da Facile.it e realizzata da mUp Research in collaborazione con Norstat su un campione rappresentativo della popolazione nazionale adulta. Una pessima abitudine peraltro strana se si pensa che, gli stessi cittadini, seduti sui sedili anteriori, le usano addirittura in 9 casi su dieci. I dati peggiori arrivano, purtroppo come sempre, dal Sud Italia, dove ben il 65,3 per cento degli intervistati ha confessato di viaggiare senza allacciarle le cinture se “seduto dietro”, mentre decisamente più attenti alla propria sicurezza sono gli abitanti del Nord est del Paese che “si allacciano” nel 60,2 per cento dei casi. Significative le diverse abitudini rilevate in base all’età; la buona notizia è che, guardando questa volta a chi dichiara di usare le cinture posteriori, i giovani risultano essere molto più bravi degli adulti; le allacciano il 49,5 per cento dei ragazzi con età fra i 18 e i 24 anni, mentre la percentuale crolla al 42,6 per cento nella fascia da 35 a 50 anni. Se si guarda, infine, al sesso, emerge invece che gli uomini sono i più virtuosi sui sedili posteriori; il 46,4 per cento del campione maschile dichiara di allacciare le cinture quando viaggiano dietro, mentre tra le donne la percentuale scende al 41,9 per cento. Pessime (e pericolose) abitudini motivate spesso dall’ignoranza: più di un italiano su quattro ritiene infatti che l’uso delle cinture posteriori non sia obbligatorio o, comunque, dichiara di non sapere se lo sia. Informarsi e “legarsi” sarebbe però buona cosa, visto che oltre al rischio che comporta non allacciare le cinture in caso d’incidente, non rispettare il Codice può costare una multa dai 80 ai323 euro. Senza tralasciare il fatto che

“in caso di danni alle persone trasportate, qualora venisse accertata l’assenza dell’uso delle cinture di sicurezza, la compagnia assicurative potrebbe non rimborsare o applicare il diritto di rivalsa per “trasporto effettuato in mancanza di conformità alle leggi vigenti”, come spiega Diego Palano, responsabile assicurazioni di Facile.it e che “inoltre, anche in caso di risarcimento, questo potrebbe essere ridotto qualora la mancanza dell’uso delle cinture abbia contribuito ad aggravare il danno subito”.