Emergenza Brennero, Anita scrive al ministro: “I limiti vietano all’Italia d’essere competitiva”

Un’emergenza assoluta. Così il presidente di Anita Thomas Baumgartner ha definito, in una lettera inviata al neo ministro per le Infrastrutture e i trasporti Paola De Micheli, le limitazioni poste dall’Austria sull’asse del Brennero. “Limitazioni che ledono la competitività di un settore, come quello del trasporto e della logistica, strategico per l’economia nazionale, vero motore per una ripresa stabile e duratura, e che dunque ledono la competitività del nostro Paese”, ha denunciato Thomas Baumgartner, evidenziando come l’Italia sia il secondo Paese manifatturiero in Europa e come l’efficienza delle infrastrutture e dei collegamenti con i Paesi stranieri “rivesta un ruolo di primaria importanza per il nostro export”. “Favorire una maggiore competitività del mercato con politiche di mobilità efficienti e tra le diverse modalità, puntando su sostenibilità, ambiente, sicurezza, legalità, regolarità, sviluppo e innovazione, è il percorso che Anita ha individuato e sul quale vorrei confrontarmi con lei personalmente, in occasione di un incontro, che le chiedo di fissare al più presto”, scrive nella lettera indirizzata al neoministro Thomas Baumgartner. “La permeabilità delle Alpi e in particolar modo il contrasto alle limitazioni poste dall’Austria sull’asse del Brennero costituiscono oggi un’emergenza assoluta”.