Tav e Gronda, avanti tutta. Con Paola De Micheli alla guida il ministero inverte la marcia

“Ostacoli politici ai cantieri non ce ne saranno più. Avanti con la Tav e la Gronda a Genova”. Al suo “secondo giorno” da ministro per le Infrastrutture e i trasporti Paola De Micheli ha già invertito completamente direzione rispetto al suo predecessore, Danilo Toninelli. In una intervista alla Stampa, la neo ministro parlando della Tav ha affermato che “l’opera deve procedere il più rapidamente possibile: ovviamente è un dossier che ha avuto un percorso faticoso in questi 14 mesi, ma adesso stiamo andando a individuare le eventuali questioni amministrative da sbloccare per accelerare ulteriormente il percorso”. Per quanto riguarda invece la Gronda di Genova Paola de Micheli, intervistata su Sky Tg24, ha evidenziato che l’opera “rientra nel piano collegato alle concessioni autostradali” e che “deve essere chiaro che non c’è un obiezione politica, quindi il ministero si occuperà di sviluppare un percorso che acceleri e porti all’obiettivo”.