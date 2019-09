Gp di Monza, Waze vi guida a trovare posteggio il più vicino possibile alla pista evitando i divieti

Assistere al Gran Premio di Monza è un’emozione incredibile per migliaia di appassionati di Formula 1 e, soprattutto, tifosissimi della Ferrari che si presenta all’appuntamento con la novantesima edizione sull’onda dell’entusiasmo scatenato dalla vittoria in Belgio di Leclerc. Raggiungere l’autodromo per assistere alle prove e alla gara, cercando di posteggiare l’auto il più vicino possibile, è, invece, spesso una vera e propria tortura, fra blocchi stradali e ingorghi. In soccorso de gli spettatori chiamati a districarsi” nella giungla dei divieti arriva l’app di navigazione gratuita Waze, che per tutta la durata del Gran Premio d’Italia, grazie alla collaborazione con Agenzia Radio Traffic e Automobile Club Milano (ACM), indicherà agli appassionati come avvicinarsi il più possibile alla pista ricavata nel parco della Villa Reale (cliccate qui per navigare ) segnalando le strade chiuse al traffico e gli orari di apertura e chiusura delle vie che interesseranno la manifestazione sportiva, “guidando” i tifosi verso le vie non interdette al traffico e contribuendo così a rendere la viabilità più scorrevole.