Trasportava “in nero” rifiuti edili: multato per 3100 euro, ora dovrà dire da dove provenivano

Il “trasporto in nero” di rifiuti edili, caricando materiali di scarto nei cantieri o per poi farli scomparire abusivamente, magari in qualche discarica a cielo aperto, ovviamente dopo averli fatti viaggiare senza l’obbligatoria documentazione di accompagnamento che attesti l’identificazione, la provenienza, la tipologia e la destinazione dei materiali, è un’”abitudine” molto diffusa. Che, se venisse adeguatamente contrastata, porterebbe non solo a una difesa dell’ambiente, ma anche a una miglior situazione di cassa delle amministrazioni comunali, intascando multe salatie. Come quella, da 3100 euro, inflitta a un “incivile” scoperto, a Roma, al volante in un camionche, come ha denunciato sui social il sindaco di Roma Virginia Raggi, trasportava una decina di grandi sacchi pieni di corrugati e materiali di risulta che non si sa come sarebbero stati smaltiti. Il trasportatore, fermato dagli agenti del Nad, il Nucleo ambientale decoro della Polizia locale di Roma capitale , vicino al viale del Policlinico ora dovrà fornire la documentazione necessaria a dimostrare da dove venivano e dove erano diretti i rifiuti”.