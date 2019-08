Contributi per un milione e mezzo di euro per chi sposta i tir dall’asfalto alla rotaia sul Brennero

Un milione e mezzo di euro di contributi messi a disposizione delle imprese di trasporto che decidono di utilizzare la rotaia invece dell’asfalto sull’asse del Brennero. A metterli a disposizione è la Provincia di Bolzano precisando che i contributi possono essere concessi a “Multimodal transport operator” e imprese ferroviarie, che hanno la loro sede nello spazio economico europeo e che effettuano servizi di trasporto merci su rotaia nel territorio della Provincia di Bolzano. “Trasferire il traffico dalla strada alla rotaia rappresenta una priorità nella politica dei trasporti con l’obiettivo principale di ridurre l’inquinamento e migliorare così la qualità della vita di quanti abitano lungo l’asse del Brennero”, ha spiegato spiega l’assessore all’ambiente Daniel Alfreider , e per questo abbiamo di concedere, anche per il 2019 un contributo per ogni unità di trasporto combinato – accompagnato e non accompagnato – sulla tratta Brennero-Salorno nel periodo 14 settembre – 31 dicembre a nel territorio della Provincia di Bolzano. Le domande vanno presentate entro il 13 settembre all’amministrazione provinciale , alla Ripartizione mobilità utilizzando i moduli scaricabili online e inviandoli all’indirizzo Pec transport.trasporti@pec.prov.bz.it .