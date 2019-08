La prima auto? Si acquista con i soldi dei genitori. Che poi aiutano anche a mantenerla

Ventidue anni scarsi: è questa l’età in cui gli italiani acquistano, mediamente la loro prima auto, con i maschi che la acquistano circa un anno prima della media, a 21 anni, e le donne un anno dopo, ala soglia dei 23. Auto che in quattro casi su dieci è acquistata dai genitori. A fotografare il primo acquisto a quattro ruote, destinato a restare per alcuni indimenticabile, è un’indagine condotta da mUp Research e Norstat per Facile.it, su un campione rappresentativo degli italiani patentati con età compresa tra i 18 ed i 74 anni che ha evidenziato anche come i primi a conquistare le quattro ruote siano i residenti nel Nord Ovest e nel Centro Italia, che si presentano in concessionaria quando hanno, sempre in media, 21 anni e 6 mesi mentre al al Sud o nelle Isole l’acquisto avviene a 22 anni e 2 mesi. Prima auto che nella maggioranza dei casi (65,8 per cento) è un usato, acquistata dal neopatentato con i propri risparmi in un caso su tre, ma che spesso è un’eredità di famiglia, donata dal padre o da nonni e zii che non la utilizzano più. Per quanto riguarda, invece, il mantenimento” dell’auto, nel 75,7% per cento dei casi gli intervistati hanno dichiarato di pensare da sé a benzina, bollo, riparazioni e tutte le altre spese, con importanti differenze però fra le diverse aree della penisola: al Sud e nelle Isole, dove i giovani hanno più difficoltà a raggiungere una propria indipendenza economica, nel 50,1 per cento dei casi a pensare a pagare i conti dell’auto dei figli sono infatti sempre i genitori che mettono mani al portafogli soprattutto quando si tratta di saldare l’assicurazione Rc. Infine facile .it ha voluto domandare quanto dura l’amore per la prima auto, scoprendo che i primi a “tradirla” sono gli uomini che tendono a sistituirla con una “più giovane e bella” dopo soli 6 anni.