Passione per i motori? Per chi ha anche talento trasformarla in un lavoro è semplice

Il talento non serve solo per praticare uno sport o un’arte. Serve anche per lavorare. Per esempio in una concessionaria o in un’officina. Chi pensa di possedere un talento per questa professione ed è alla ricerca di una strada per trovare lavoro, da oggi ha una nuova via da percorrere: quella che viaggia, in rete, sul nuovo portale www.lavorainscania.it lanciato dal brand svedese leader nella produzione di mezzi pesanti proprio per selezionare nuovi talenti da inserire nella propria rete di concessionarie e officine. Un’offerta on line di opportunità di lavoro in una delle 18 concessionarie e oltre 100 officine Italscania S.p.A, distributore per l’Italia del gruppo Scania, multinazionale del settore veicoli industriali, autobus e motori, distribuite in maniera capillare su tutto il territorio italiano. “Per continuare a crescere e mettere in atto un processo di miglioramento continuo, Scania in Italia è costantemente alla ricerca di persone interessate a una carriera nel settore dell’automotive, con passione per i motori e volontà di entrare a far parte del settore del trasporto”, affermano i responsabili di Italscania alla ricerca di “nuovi venditori junior e senior, meccanici specializzati, magazzinieri, elettrauto, accettatori, elettrotecnici ed elettromeccanici” solo per citare le figure professionali maggiormente ricercate, sottolineando che “sono tanti i motivi per cui un giovane meccanico o un venditore brillante dovrebbe voler lavorare per la rete Scania: in particolare la possibilità di entrare a far parte di un gruppo internazionale e l’offerta costante di nuove opportunità di crescita grazie a costanti innovazioni di prodotto. Inoltre, lavorare in Scania significa far parte di una grande squadra e operare in un ambiente dinamico che offre importanti opportunità di carriera. Infine, Scania è leader nel trasporto sostenibile, e dunque chi sceglie Scania avrà la possibilità di essere protagonista del cambiamento verso un futuro maggiormente sostenibile. Siamo costantemente alla ricerca di talenti”, ha voluto evidenziare Chiara Vaccari, responsabile della formazione in Italscania, “il fattore umano per noi è un elemento di primaria importanza. Ecco perché abbiamo deciso di lanciare un portale che rappresenta un punto di incontro tra domanda e offerta di lavoro” Un portale per scoprire nuovi professionisti della meccanica e della vendita che, lavorando per Italscania, possano ulteriormente perfezionare il proprio talento naturale “attraverso numerosi momenti di formazione e approfondimento che consentiranno loro di essere costantemente aggiornati e affrontare al meglio il percorso di crescita professionale”.