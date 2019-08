Rc auto: le città dove essere i “primi della classe” nel rispettare le regole non serve a pagare meno

Essersi guadagnati, in migliaia di ore di guida passati al volante rispettando i limiti di velocità e la segnaletica, evitando sorpassi o altre manovre pericolose, restando assolutamente concentrati senza farsi distrarre da nulla, a cominciare dal “maledetto” telefonino causa di moltissimi incidenti, può… costare caro. Soprattutto se si vive in una città invece che in un’altra. Parola di Facile.it, o meglio, dei risultati di una ricerca svolta dai responsabili del portale che hanno evidenziato come a Napoli una prima classe (e dunque un “certificato” di ottima condotta al volante, costi “comunque” il 151 per cento in più rispetto a una polizza Rc auto stipulata a Milano. Cinquecentottanta euro e 62 centesimi l’offerta più bassa registrata nel capoluogo campano nel corso dell’indagine che ha visto esaminare un campione di oltre 14mila preventivi di rinnovo RC auto compilati da profili in prima classe di merito nel primo trimestre 2019 attraverso il sito, che non rappresenta comunque il costo più elevato: “davanti” a Napoli si sono infatti classificate Prato, con 598,55 euro, e Caserta dove la migliore offerta disponibile per gli automobilisti in prima classe che vogliono assicurare la propria vettura è in media 595,93 euro. Giù dal “podio” ma comunque nelle zone alte (per nulla ambite dagli automobilisti…) della classifica figurano poi Crotone, quarta con 501,08 euro, Salerno, quinta con un prezzo pari a 468,28 euro; Reggio Calabria con 450,01 euro, Avellino (436,87 euro), Lucca, (414,24 euro); Catanzaro (407,37 euro) e Latina (398,11 euro). Fra le città meno care l’indagine, che ha considerato il profilo tipo di un uomo di quarant’anni che guida un’auto dal valore medio di 10mila euro, assegna il primo posto a Belluno con 168,43 euro davanti ad Aosta, dove il miglior prezzo disponibile arriva in media a 184,18 euro e Vercelli (192,90 euro), mentre rimane un gradino sotto al podio Lecco dove il costo sale fino a 202,25 euro. Quinto posto fra le meno care per Pordenone che con i suoi 206,81 euro stacca di un soffio Oristano, sesta con 207,85 euro. Più care della provincia sarda sono invece quelle di Trento (209,31 euro), Alessandria (211,05 euro), Mantova (212,59 euro) ed Asti (212,71 euro) che chiudono la classifica dei più fortunati. “Il premio che paghiamo per assicurare la nostra auto è determinato da diversi fattori”, spiega Diego Palano, responsabile assicurazioni di Facile.it. “La classe di merito è uno, ma non l’unico. Bisogna anche considerare che le compagnie assicurative possono applicare tabelle di sconto diverse e cercare di premiare maggiormente i clienti che, pur residenti in aree con alti tassi di sinistrosità media, si comportano in maniera irreprensibile. A conti fatti, gli sconti ottenibili da chi è in prima classe di merito in quelle province sono superiori rispetto a quelli ottenibili in aree diverse del Paese”.