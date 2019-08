Come sollevare un camion con la gru? Semplice, basta incollarlo con tre grammi di adesivo…

Ci sono molti modi per sollevare un camion, ma quello più incredibile è probabilmente quello con il quale la Delo, società tedesca che produce adesivi, ha scelto per entrare nel Guinness dei primati: incollarlo. Sono bastati pochissimi grammi di una potentissima una resina epossidica e una gru ha potuto alzare da terra un camion dal peso di 17,5 tonnellate, spalancando all’aziendas un’autostrada per entrare di diritto nel libro dei record. Il nome della colla è Monopox VE403728 e per realizzarla, puntando proprio al “titolo mondiale”, i ricercatori hanno modificato in laboratorio una versione precedente del prodotto a base di resine epossidiche monocomponenti a indurimento termico ampiamente utilizzate per la loro elevatissima resistenza nell’industria automobilistica e nell’ingegneria meccanica. Basti pensare, per esempio, che i motori nelle auto elettriche sarebbero inconcepibili senza questi adesivi. Il record, con il camion appeso a un cilindro di alluminio incollato con un raggio di soli 3,5 centimetri, più o meno il diametro di una lattina di birra,. è stato stabilito nella sede Delo di Windach, in Germania, vicino a Monaco di Baviera, ed è stato ufficialmente riconosciuto dalla Guinness World Records spazzando via così il precedente primato per il “peso più pesante sollevato con colla” stabilito a quota 16,3 tonnellate. L’intero peso, incollato con 3 grammi di adesivo, è rimasto sollevato da terra per un’ora.